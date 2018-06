Roma, 2 giu. - "Da questi ministeri partono i nostri grandi cavalli di battaglia. Oggi dobbiamo individuare le iniziative da affrontare subito senza promesse irrealizzabili: gli imprenditori dobbiamo lasciarli in pace, quindi via spesometron via redditometro, via gli studi di settore". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, leader M5s, in un video che lo ritrae oggi al lavoro al Mise dove si è recato dopo aver preso parte alla parata per il 2 giugno.