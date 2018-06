Roma, 2 giu. - "Per me è emozionante, un'enorme responsabilità, sono felice di essere qui, felice che ci sia un governo. Siam qui per combattere precarierà ed immigrazione clandestina". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, leader della Lega, a margine della parata del 2 giugno.

A chi gli ha chiesto come faranno ad andare d'accordo con Luigi Di Maio (M5s), Salvini ha risposto: "Lavoro, sicurezza, scuola, sulle cose da fare".