Mattarella: cerimonia 2 giugno dimostra paese coeso e affidabile

Roma, 2 giu. - "Esprimo il mio più vivo compiacimento per il contributo delle Forze Armate alla cerimonia commemorativa della Repubblica, appena conclusasi. Le rappresentanze dello Stato e della società civile, che quotidianamente si prodigano al servizio del Paese, la significativa partecipazione dei Corpi Armati e non armati dello Stato, hanno fornito l'immagine di un Paese coeso e affidabile, capace di assumere responsabilità nella comunità internazionale. La ricorrenza del Centenario della conclusione del primo conflitto mondiale, e il risalto dato alla partecipazione nelle missioni internazionali di stabilizzazione e di pace hanno opportunamente caratterizzato la celebrazione". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una messaggio alla Ministra della Difesa, Elisabetta Trenta.

"La perfetta conduzione della manifestazione - prosegue il capo dello Stato - ha evidenziato la presenza di un patrimonio di donne e uomini motivati, di grande determinazione e professionalità, a conferma che il valore delle Forze Armate della Repubblica risiede nella qualità di una componente umana ispirata a principi di rispetto della dignità di ogni persona e di difesa della libertà e della democrazia. A loro va l'ammirazione e l'affetto del popolo italiano. Con questi sentimenti, le chiedo di far pervenire l'apprezzamento dei nostri concittadini per l'impegno profuso a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare l'odierna celebrazione".