Fontana: incentivare nascite e sostenere famiglia naturale

Roma, 2 giu. - Il primo punto all'ordine del giorno nel suo dicastero sarà "la natalità". Parola del neo ministro Lorenzo Fontana, intervistato dal Corriere della Sera. "Voglio lavorare per invertire la curva della crescita che nel nostro Paese sta diventando davvero un problema", spiega, chiarendo di voler sostenere la famiglia naturale perchè, sottolinea, "le famiglie arcobaleno in questo momento per la legge non esistono". Nulla contro i gay, precisa, ma "contro un modello culturale relativista. Un modello della globalizzazione fatto dai poteri finanziari che disegna un mondo dove non esistono le comunità, e quindi la famiglia che è la prima e più importante comunità della nostra società".

Per aiutare le famiglie, spiega il ministro, "ci sono in agenda tanti provvedimenti, prima però bisogna verificare le coperture", «l'idea è di abbassare l'Iva per tutti i prodotti che riguardano l'infanzia. Ma metterò in atto anche delle politiche per cercare di ridurre il numero degli aborti. Hanno detto anche che io avrei dichiarato che le donne non possono abortire. Non l'ho mai detto", ma, spiega, "voglio intervenire per potenziare i consultori così di cercare di dissuadere le donne ad abortire. Sono cattolico, non lo nascondo. Ed è per questo che credo e dico anche che la famiglia sia quella naturale, dove un bambino deve avere una mamma e un papà».