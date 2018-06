2 giugno, Sindaci: un onore sfilare alla parata militare di Roma

Roma, 2 giu. - "Il tricolore della nostra Repubblica é l'emblema dei valori di unità e democrazia". Lo ha dichiarato il vicepresidente vicario nazionale di ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni italiani, Roberto Pella: "I Sindaci d'Italia, avendo anche quest'anno l'onore di aprire la parata del 2 giugno con la fascia tricolore - ha aggiunto - vogliono ribadire con forza e determinazione lo spirito con cui servono il Paese, ogni giorno, nel rispetto dei diritti, dei doveri e dei valori fondanti della Repubblica".

"Oggi quindi é una giornata molto importante, festeggiamo la Repubblica insieme alla nostra Bandiera e alla custodia dei valori della Costituzione: questo patrimonio di storia, di cultura e di civiltà, che unisce gli italiani, appartiene a tutti - ha aggiunto Pella - e mostra al mondo intero come, dal Cittadino e dall'Amministratore locale fino alla massima espressione istituzionale del Paese che é il Capo dello Stato, On. Sergio Mattarella, siamo fieri e consapevoli di riconoscerci cittadini impegnati a costruire un'Italia ricca di energie, di lavoro, un'Italia che lotta contro le disuguaglianze e per il bene comune, un`italia forte in Europa perché Paese fondatore".