Roma, 2 giu. - "Oggi 2 giugno ricordiamo i grandi valori di libertà, del lavoro, della tolleranza, del rispetto per la persona, scolpiti nella Costituzione entrata in vigore 70 anni fa. Sono principi fondativi della Repubblica sempre attuali e da difendere, che sono nel dna di un grande sindacato come la Cisl". Lo scrive su twitter la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan, sulla festa della Repubblica.