2 giugno: la Polizia di Stato in prima linea per Festa Repubblica

Roma, 1 giu. - Per il secondo anno consecutivo è stata la Polizia di Stato a guidare il VII Settore nella consueta rivista del 2 giugno su Via dei Fori Imperiali, a Roma, per la "Festa della Repubblica". A comandare le rappresentanze di tutte le componenti impegnate nell`area della sicurezza, delle emergenze e della cooperazione il neo Dirigente Superiore della Polizia di Stato Roberto Massucci, che fino a poche settimane fa era Capo di Gabinetto della Questura di Roma e che negli anni ha avuto importanti incarichi legati alla gestione di Grandi Eventi e manifestazioni sportive di rilievo nazionale ed internazionale. Lo schieramento Polizia di Stato, come di consueto, è stato aperto dalla Banda Musicale del corpo. Sono stati infatti gli strumenti degli orchestrali diretti dal Maestro Maurizio Billi ad accompagnare Lucia De Lemmi, Primo Dirigente della Polizia di Stato, ed il gruppo di scorta alla Bandiera della Polizia di Stato anche quest`anno decorata con medaglia d`oro al merito civile. Agli ordini di De Lemmi ben tre compagnie di poliziotti: nella prima i Funzionari della Polizia di Stato in abiti civili e con la sciarpa tricolore, simbolo dell`esclusiva funzione di Autorità di Pubblica Sicurezza, che accompagna il Funzionario in ogni tappa della sua carriera, essendo testimonianza fedele della missione assunta all`atto del Giuramento; la seconda composta da Allievi Agenti della Polizia di Stato, che si accingono, una volta ultimato il corso di formazione, a prestare servizio operativo nelle varie province italiane; la terza rappresentativa di tutte le specialità e reparti speciali di cui la Polizia di Stato si compone. Tra le tante la Polizia Postale e delle Comunicazioni, il N.o.c.s., i Sommozzatori e la Polizia Scientifica che quest`anno festeggiano rispettivamente i 20, 40, 60 e 115 anni dalla loro fondazione, tempo nel quale hanno acquisito professionalità e competenze riconosciute a livello mondiale.

(Segue)