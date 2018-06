Roma, 1 giu. - "Stasera andrò già al ministero, ma Calenda e Poletti li vedrò tra lunedì e martedì. Il passaggio per me ci sarà già stasera". Così Luigi Di Maio, vicepremier e 'super ministro' del governo Conte, risponde a chi gli domanda del passaggio di consegne al ricevimento al Quirinale per la Festa della Repubblica.