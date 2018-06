2 giugno, al Quirinale politici bipartisan, neo ministri, attori

Roma, 1 giu. - Gran parterre e politici bipartisan al ricevimento per il 2 giugno ai giardini del Quirinale.

Il primo a tenere banco con i giornalisti è Matteo Salvini. Luigi Di Maio, anche lui appena diventato vicepremier e ministro, dice invece che non vuole dichiarare. C'è Ettore Rosato del Pd, Massimiliano Fedriga neoletto presidente del Friuli Venezia Giulia, Piero Grasso leader di Leu, Nicola Fratoianni, Mario Monti, il noeministro Gianmarco Centinaio, e il collega Paolo Savona. E poi Enzo Moavero Milanesi, Danilo Toninelli neo ministro delle Infrastrutture, il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, il segretario reggente del Pd Maurizio Martina.

Per il ricevimento al Quirinale in occasione della festa della Repubblica quest'anno sono tutti presenti, maggioranza, opposizione ed esponenti del mondo economico e dello spettacolo come Pippo Baudo Stefania Sandrelli Paola Cortellesi e Cesare Bocci, ex come Luciano Violante e i ministri uscenti Beatrice Lorenzin, Dario Franceschini e Andrea Orlando. Ma anche Francesco Rutelli e Pier Ferdinando Casini. Immancabile Gianni Letta con la consorte. Presenti anche Emma Marcegaglia e Luigi Abete.