Treviso, 1 giu. - "Questo Governo può rimanere in carica l'intera legislatura, dipende se rispetterà il contratto sottoscritto. Contratto che è chiaro, per cui non ci dovrebbero essere dubbi e divagazioni sul tema". Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, commenta, oggi a San Vendemmiano (TV), il varo del nuovo Esecutivo.