Roma, 1 giu. - Perchè non ha voluto fare il ministro? "Perché forse così almeno il governo dura 5 anni". Così Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, arrivato al ricevimento al Quirinale per la festa del 2 giugno. Il governo, aggiunge "è come una squadra di calcio: c'è quello che segna i gol", c'è quello che para i rigori, io sono quello che cercherà di fare in modo che la squadra continui a giocare assieme. Come Pirlo, il regista arretrato".