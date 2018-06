Governo, Zaia: ci aspettiamo l'autonomia del Veneto

Treviso, 1 giu. - "Le attese del Veneto dal Governo? In testa c'è l'autonomia". Così Luca Zaia, presidente della Regione, commentando questo pomeriggio il varo del nuovo Esecutivo. "Quasi due milioni e mezzo di veneti sono andati a votare e ora i presupposti per ottenere l'autonomia ci sono tutti - spiega Zaia -. Ci sono due partiti, Lega e Movimento 5 Stelle, che hanno sostenuto il referendum e dunque è giusto che si porti a casa quest'autonomia". Da questo punto di vista, il ministro degli Affari Regionali Erika Stefani "é una garanzia. Io la conosco bene e so che lei si preoccuperà di essere l'interlocutrice del Governo con il presidente del Veneto".