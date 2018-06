Salvini: domenica in Sicilia a monitorare gli sbarchi

Roma, 1 giu. - "Non potevo mancare, ma starò 20 minuti...". Arriva anche il neo ministro dell'interno Matteo Salvini al ricevimento ai giardini del Quirinale in occasione della festa della repubblica e uno dei primi invitati che lo intercetta è Lino Banfi. L'attore pugliese ne approfitta per fare qualche intramontabile Battuta dal repertorio del film l'allenatore nel pallone: "Io avevo previsto che finiva così... col 5-5-5, con la b zona". Salvini ride.

Poi passa a qualche annuncio più serio: "Starò metà del tempo in ufficio e metà in giro. Domenica voglio andare in Sicilia per monitorare gli sbarchi. Sarò a Catania, Modica, Pozzallo. Ora si sono un po' calmati ma solo perché c'è il mare mosso...".