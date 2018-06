Marchionne: «Di Maio è di Pomigliano ma non usa la Panda»

BALOCCO - Stoccata dell'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, all'indirizzo del vicepremier Luigi Di Maio. «Ho notato in tv l'altro giorno - ha detto Marchionne a margine del Capital markets day - Di Maio che andava in giro con una Renault. Mi stavo domandando quale parte dello stabilimento di Pomigliano la produce. Non credo che la facciamo noi».

GRANDE FABBRICA - «Uno che nasce a Pomigliano - ha aggiunto il numero uno di Fiat Chrysler - con uno stabilimento di quelle dimensioni là vicino a casa... Io sarei andato in giro con una Panda dalla mattina alla sera».