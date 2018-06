Neo ministro salute Grillo: molte sfide per la sanità

Roma, 1 giu. - "Come medico e cittadina farò ogni sforzo per restituire dignità a un comparto che nel corso degli anni è stato pesantemente definanziato". E' il primo commento sulla sua pagina Fb di Giulia Grillo come ministro della Salute. La neoeletta si dice "davvero onorata di essere stata scelta per ricoprire la carica di ministro della Salute" e ricorda che "la salute è il bene più importante e gli italiani, da Nord a Sud, hanno diritto a un servizio sanitario davvero efficiente e universale. Ci sono milioni di miei concittadini che ogni anno rinunciano alle cure, o le posticipano, per ragioni economiche e questo non deve più accadere".

"Sono molte le sfide che mi aspettano e intendo affrontarle con determinazione - aggiunge - . Penso alla piaga delle liste di attesa, ai LEA, alle assunzioni del personale medico e infermieristico, alla governance della farmaceutica. Si tratta di temi ineludibili che, ne sono certa, questo governo del cambiamento affronterà mettendo sempre al primo posto il bene dei cittadini". Nessun accenno alla legge sull'obbligo vaccinale per l'accesso a scuola argomento che viene invece richiamato dai numerosi genitori no vax che commentano positivamente l'elezione sulla sua pagina.