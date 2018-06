Al Quirinale concerto per 2 giugno, debutto premier Conte e Fico

Roma, 1 giu. - È in corso al Quirinale nel salone dei Corazzieri il concerto in occasione della festa della Repubblica. In prima fila ad ascoltare il maestro Antonio Pappano e l'orchestra di Santa Cecilia, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, seduto in prima fila con la figlia Laura. Al debutto in questa occasione il presidente della Camera, Roberto Fico, con la compagna Yvonne, il neo premier Giuseppe Conte, fresco di giuramento, seduto accanto al ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, l'ex premier Paolo Gentiloni, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati.

Mentre il concerto è ancora in corso arrivano alla spicciolata nei giardini del Quirinale gli invitati al ricevimento: debutto per la vicepresidente del Senato Paola Taverna accompagnata dalla questore di Palazzo madama Laura Bottici, entrambe M5s, c'è il neo ministro dell'Interno, Matteo Salvini, leader della Lega, l'ex leader di rifondazione comunista Fausto Bertinotti.