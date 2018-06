Passeggiata di Salvini dopo il giuramento tra selfie e abbracci

Roma, 1 giu. - C'è chi esce dal Quirinale in auto, come il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, chi si avventura sul piazzale antistante il palazzo presidenziale, subito assediato da un capannello di cameraman fotografi e giornalisti, per poi infilarsi in auto dopo qualche battuta, e chi, come Matteo Salvini, decide di andare a piedi. E così il leader della Lega, neoministro dell'Interno e vicepremier, insieme a Luigi Di Maio, del nuovo governo giallo-verde, tolta la giacca, percorre il tragiggo di dieci minuti dal Colle a Palazzo Chigi, dal giuramento del nuovo esecutivo al passaggio della campanella, passeggiando. "Ragazzi basta, vado a lavorare", dice al crocchio di cronisti che lo segue, insieme agli agenti di scorta e alla fedele portavoce Iva Garibaldi in lungo vestito intero rosso, ma, senza fermarsi, risponde a tutte le domande, dai migranti ai beni confiscati alla mafia, da Savona a Mattarella. E, tra una risposta all'altra, saluta i passanti. Molti si fermano, gli fanno una foto da lontano, lo saluta con la mano, qualcuno si avvicina, gli chiede un selfie, gli stringe la mano. "Matteo, Matteo", lo chiamano per nome, "Ciao, ciao", risponde Salvini. "Ti voglio bene, Matteo", gli fa un anziano. Una signora si fa una foto con lo smartphone, poi gli butta le braccia al collo, lo bacia, e dichiara: "Ho una fiducia di te che non puoi credere!". Passa un ragazzo che, a debita distanza, lancia un "Italia antifascista!". Ma tra via della Dataria, via dell'Umiltà, e poi il Corso, la maggior parte delle persone saluta il leader leghista entusiasta. Lui si ferma, ascolta, stringe mani, quando si leva un refolo di vento sospira per il caldo che c'era al Quirinale. "Vado in ufficio a lavorare, dalle otto stasera sto lì. "Mi racocmando la scuola...", gli dice una signora con accento campano dopo averlo applaudito, "e il sud non te lo scordareee".