Primo cdm del premier Conte, Giorgetti sott. presidenza Consiglio

Roma, 1 giu. - Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, venerdì 1° giugno 2018, alle ore 17.38, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente, Giuseppe Conte.

Il presidente Conte ha aperto il Consiglio dei ministri con un sentito ringraziamento al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il presidente ha quindi rivolto gli auguri di buon lavoro ai ministri e ha formulato la proposta di nomina a sottosegretario alla presidenza del Consiglio dell'on. Giancarlo Giorgetti, con le funzioni di segretario del Consiglio medesimo. Il Consiglio ha condiviso la proposta del presidente e il sottosegretario Giorgetti ha quindi prestato giuramento e assunto le proprie funzioni. Il presidente Conte, concorde il Consiglio dei ministri, ha inoltre proceduto all'attribuzione delle funzioni ai Vicepresidenti del Consiglio, sen. Matteo Salvini e deputato Luigi Di Maio. Il Presidente Conte ha, altresì, conferito ai ministri senza portafoglio i seguenti incarichi specifici: - per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, al deputato dott. Riccardo Fraccaro; - per la pubblica amministrazione, alla sen. avv. Giulia Bongiorno; - per gli affari regionali e le autonomie, alla sen. avv. Erika Stefani; - per il Sud, alla sen. Barbara Lezzi; - per la famiglia e le disabilità, all'on. dott. Lorenzo Fontana; - per gli affari europei, al prof. Paolo Savona.

(Segue)