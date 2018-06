Timmermans: Europa pronta a lavorare insieme con il governo Conte

Milano, 1 giu. - L'Europa è pronta a lavorare con il nuovo governo italiano nella prospettiva di un'Europa unita , che guardi alla crescita e alla solidarietà: così il primo vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, a Trento per partecipare al Festival dell'Economia organizzato dalla Provincia Autonoma, ha commentato la nascita del governo Conte.

"Faccio le mie congratulazioni al governo Conte: questo è un giorno importantissimo per l'Italia e per l'Europa - ha detto Timmermans nel corso di una breve dichiarazione ufficiale - Per la Commissione è importante cominciare un dialogo con il governo italiano per poter portare l'Europa avanti. Questo è un momento nella nostra storia europea dove abbiamo bisogno di unità; dove abbiamo bisogno di politiche che guardino alla crescita e diano speranza ai cittadini europei".

"Abbiamo bisogno di dare una visione del futuro che ci ispiri verso un'Europa unita e solidale - ha proseguito il vicepresidente della Commissione - Vediamo che adesso in Italia c'è crescita e che ci sarà il prossimo anno. Il compito del governo italiano è di utilizzare questa crescita nell'interesse di tutti i cittadini. Noi siamo qui per collaborare con loro nell'interesse di tutti: dei cittadini italiani e dei cittadini europei. C'è un buon interlocutore, il ministro Moavero".