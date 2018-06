Roma, 1 giu. - "È stata una giornata un po' particolare si sono accavallati gli eventi e siamo in attesa dei ministri che sono a palazzo Chigi per la nomina del sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti. Ma il presidente del consiglio Giuseppe Conte sta per arrivare". Lo ha detto il consigliere per l'informazione del Quirinale Giovanni Grasso spiegando le ragioni per cui c'è un po' di ritardo per il tradizionale concerto al Quirinale per la festa della Repubblica.