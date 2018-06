Governo, Serracchiani: mi auguro lavori per il bene del Paese

Trieste, 1 giu. - "Adesso che c'e' un governo deve lavorare, e' giusto che lo faccia e mi auguro che sia per il bene del Paese". Lo ha affermato la deputata del Pd Debora Serracchiani. "Malgrado i proclami - ha aggiunto - non sembra proprio che questo sia il governo del cambiamento, e' piuttosto il governo delle contraddizioni, se il ministro dell'economia e' lo stesso che ha scritto il programma di Berlusconi". "In una compagine molto eterogenea, il cemento che tiene assieme il governo e' rappresentato da pezzi di establishement: la cosiddetta casta contro cui - ha concluso Serracchiani - si sono scagliati per anni i grilini e i leghisti".