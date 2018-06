Fraccaro: centralità Camere, democrazia diretta è priorità

Roma, 1 giu. - "L'incarico di ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta è un immenso onore. Lavorerò con dedizione e responsabilità per valorizzare la centralità delle Camere e la partecipazione attiva dei cittadini. Questo Governo è il coronamento del? percorso che il MoVimento 5 Stelle ha intrapreso sin dal 2009. Oggi nasce la Terza Repubblica, è un nuovo giorno per l'Italia". Lo dichiara il deputato Riccardo Fraccaro, Ministro per i Rapporti con il Parlamento è la Democrazia diretta.

"La Costituzione - aggiunge - prevede due forme di esercizio della sovranità popolare, correlate e complementari: la democrazia rappresentativa e la democrazia diretta. Il Parlamento può e deve adempiere al proprio ruolo nell'ottica di una funzionalità rinnovata all'interno del quadro istituzionale, legiferando con cura e attenzione alle istanze del Paese reale. Sarà prioritario introdurre anche nuovi strumenti di democrazia diretta, a partire dal referendum propositivo che consente ai cittadini di partecipare al potere legislativo vincolando i propri rappresentanti al pieno rispetto della volontà popolare. La democrazia diretta è nel Dna del M5S e sarà al centro della nostra azione di governo".

"Ha inizio una nuova stagione politica, mi impegno - conclude Fraccaro - ad esercitare le mie funzioni al servizio esclusivo del Paese insieme al Presidente Giuseppe Conte e a tutto il Consiglio dei Ministri. Il? Governo del cambiamento è realtà. Grazie a tutti i cittadini".