Governo, Fit-Cisl: per Toninelli dossier delicati come Alitalia

Roma, 1 giu. - "Auguriamo buon lavoro al neo Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti", così dichiara Antonio Piras, Segretario generale della Fit-Cisl. "Ci aspettiamo di lavorare molto e bene con il nuovo Ministro - prosegue Piras - Sono numerosi e delicati i dossier aperti nel nostro settore, a partire da: la sicurezza sui luoghi di lavoro, le aggressioni agli autoferrotranvieri e ferrovieri, il rilancio di Alitalia, l`introduzione di regole più stringenti per la legalità e il rispetto dei diritti dei lavoratori nella logistica. Ci auguriamo che il Ministro ci convochi presto per fare il punto della situazione nei trasporti e sostenere lo sviluppo di questo settore che è imprescindibile per la crescita economica italiana".