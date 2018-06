Governo, Pirozzi: certo che si penserà ad aree colpite da sisma

Roma, 1 giu. - "Ritengo doveroso porgere un grande in bocca lupo al nuovo governo, con la certezza che l'esecutivo saprà tenere in altissima considerazione le aree colpite dal sisma. Siamo un Paese in codice rosso, con situazioni di estrema gravità - dal lavoro alla sanità - che vanno risolte con la massima urgenza. E sono convinto che il Presidente del Consiglio e i 18 ministri incaricati sapranno ridisegnare l'ordine degli interventi sulla base del criterio di priorità, rimettendo gli ultimi al centro dell'interesse delle istituzioni". Questo l'augurio al nuovo governo di Sergio Pirozzi, consigliere regionale e Presidente della XII Commissione (Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione) del Consiglio regionale del Lazio.