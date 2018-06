Salvini: populisti? Concreti, ma migliaia di immigrati bivaccano

Roma, 1 giu. - Il Governo dei populisti? "Il Governo più concreto di tutti quelli che si ricordano: poche parole e tanti fatti", risponde Matteo Salvini subito dopo il giuramento del governo Conte. "Però prima di dire voglio studiare, ci sono tanti dossier aperti, sicuramente l'Italia sta spendendo troppo per mantenere migliaia di immigrati che biavaccano dalla mattina alla sera e quindi - ribadisce - tagliare un po' di quei soldi per aumentare i fondi per i rimpatri mi sembra una delle prima cose da fare".