Meloni: «Finalmente l'Italia ha un Governo»

ROMA - «Finalmente l'Italia ha un Governo nella pienezza dei suoi poteri. Buon lavoro al presidente del Consiglio Conte e a tutti i ministri. Fratelli d'Italia mette a disposizione dell'Esecutivo le oltre 100 proposte di legge depositate in Parlamento: ora basta perdere tempo, al lavoro per risolvere i problemi degli italiani». Lo afferma in un post su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.