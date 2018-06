Juncker a Giuseppe Conte: al fianco dell'Italia nelle riforme-2

Bruxelles, 1 giu. - "Desidero formularLe, a nome della Commissione europea, le più sincere congratulazioni per la Sua nomina a Presidente del Consiglio della Repubblica italiana. La formazione del governo da Lei presieduto giunge all'avvio di una importante legislatura. Allo stesso modo - scrive Juncker a Conte - l'Unione europea si trova alla vigilia di appuntamenti cruciali , in cui le istituzioni comuni e gli Stati membri dovranno far prova di coesione e di spirito di solidarietà per concordare una risposta comune alle sfide della migrazione, riformare la governance dell'Unione economica e monetaria, in particolare completando l'Unione bancaria, e impostare un moderno e adeguato quadro multiannuale per le finanze pubbliche dell'Unione dopo il 2020".

"Su tutte queste scelte - continua Juncker - l'Italia avrà un ruolo di primo piano con la forza delle sue proposte, della sua responsabilità di Stato fondatore dell'Unione, del suo interesse ad una più intensa integrazione europea nel senso della Dichiarazione di Roma del Marzo 2017".

"La Commissione europea sarà, come in passato, al fianco dell'Italia nel percorso di riforme e attenta alle sue attese e proposte per il futuro dell'Unione", si legge ancora nella lettera.

"Le auguro - conclude Juncker rivolto a Conte - il miglior successo nelle sua alte responsabilità nell'attesa di incontrarLa in occasione del prossimo Consiglio europeo".