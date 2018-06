Governo, Decaro (Anci): auguri a Conte e ministri

Roma, 1 giu. - "Formulo, a nome mio e di tutti i sindaci italiani, i migliori auguri di buon lavoro al presidente del Consiglio e ai ministri del nuovo governo. Fiducioso che avremo un`interlocuzione ampia e proficua nel rispetto del principio di leale collaborazione. Un confronto che per i sindaci, nel nome delle comunità che rappresentano e del presidio istituzionale che incarnano, è necessario e urgente".

Lo dichiara il presidente dell`Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro che, con una lettera al presidente del Consiglio. Decaro ha chiesto un incontro a breve per avviare un "dialogo ampio, costruttivo e concreto" per discutere delle "urgenze che interessano il sistema dei Comuni", nonché per dare attuazione "ai temi che compongono la nostra agenda urbana, a partire dal confronto sulla legge di bilancio, dal rafforzamento delle politiche di sviluppo delle città e dalle misure per il welfare, la mobilità e la sicurezza dei cittadini".