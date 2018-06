Salvini: «Su Savona due passi avanti»

ROMA - Perché ha fatto un passo indietro su Paolo Savona all'Economia? «No, io penso che abbiamo fatto due passi avanti perché non solo c'è Savona al Governo con le Politiche comunitarie, e se si vogliono ricontrattare alcune regole quello è il ministero giusto, ma c'è anche un ministro dell'Economia (Tria) perfettamente in sintonia con il ministro Savona, quindi non penso che sia stato fatto un passo indietro, ma anzi si è raddoppiato». Così il leader della Lega, Ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha risposto ai giornalisti nel percorso a piedi dal Quirinale a Palazzo Chigi subito dopo il giuramento del Governo Conte.