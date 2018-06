Governo, Costa: voglio rafforzare la tutela ambientale

Roma, 1 giu. - "Cercherò risposte immediate dobbiamo dare risposte immediate perciò incontrerò subito il mio predecessore non solo per garbo istituzionale ma per confrontarsi sulla sua esperienza e per partire da quanto fatto e accrescerlo" lo ha detto il ministro dell'ambiente Sergio costa lasciando il Quirinale dopo il giuramento.

"La Legge sul corpo forestale è nata in Parlamento dipende da loro io sono ministro. L'importante è che lambiente non venga lasciato, mai lasciare la tutela ambientale va rafforzata e valorizzata", ha aggiunto.