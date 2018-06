Governo, Confcommercio: riduca debito e blocchi aumento Iva

Roma, 1 giu. - "Facciamo innanzitutto al presidente Conte e a tutto il Governo gli auguri di buon lavoro. Dopo una crisi politico-istituzionale che ha prodotto fibrillazione nei mercati e grande preoccupazione per imprese e famiglie confidiamo che il nuovo Esecutivo lavori prioritariamente su due binari: consolidare il processo di riduzione del debito pubblico e di controllo del deficit per avere più margini di flessibilità in Europa e proseguire il percorso delle riforme economiche e sociali, iniziando dal blocco degli aumenti Iva che sarebbero un colpo mortale per i consumi". E' quanto dichiara il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, sull'insediamento del nuovo Governo.