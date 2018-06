Governo, Bernini (Fi): nostra opposizione sarà netta

Roma, 1 giu. - "È certo che gli italiani avevano bisogno un governo in questo momento di grande complessità, con appuntamenti internazionali che incombono dal G7 al Consiglio Europeo. Più incerto è il modo in cui il governo Conte, frutto e specchio di tanti compromessi, saprà affrontare le emergenze del Paese". Lo dichiara in una nota Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Il nostro no in Parlamento - aggiunge - sarà netto, così come l'opposizione a un programma che per le sue troppe contraddizioni non corrisponde a bisogni del Paese assolutamente chiari e da tempo in attesa di essere soddisfatti. Come in altre circostanze, il centro destra esprime posizioni diverse sul governo nazionale, ma rimane unito e saldo sui territori. È stato, infatti, il coraggioso passo in avanti del presidente Berlusconi a rendere possibile una svolta risolutiva, seppure da noi non condivisa. Ci aspettiamo ora che i ministri della Lega si facciano interpreti degli impegni condivisi e validati dagli elettori: su quelli noi non faremo sconti. Difenderemo in Parlamento il risparmio dei cittadini, l'interesse delle famiglie e delle imprese italiane", conclude.