Roma, 1 giu. - "Il Paese ha tante richieste, c'è tanta responsabilità, siamo al governo per dare delle risposte". Lo ha detto, in diretta su Rainews 24, la ministra per gli Affari regionali Erika Stefani parlando con i giornalisti all'uscita dal Quirinale dove il governo ha giurato davanti al presidente della Repubblica. "Mattarella? L'ho visto sereno, ci ha detto di sudiare e lavorare, sarà impegnativo ma ci saranno anche soddisfazioni...", ha aggiunto la ministra.