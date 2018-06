Tar Lazio respinge ricorso Dire-Mf, legittima gara agenzie stampa

Roma, 1 giu. - Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Dire-Mf, presentato da Com.E Comunicazione & Editoria S.r.l. e Mf-Dow Jones News S.r.l, contro l`esclusione dalla gara per l`assegnazione del lotto 1 per le agenzie di stampa.

Il Tar ha emesso una sentenza nella quale ha unito tre ricorsi proposti rispettivamente dal raggruppamento temporaneo di impresa Com.E Comunicazione & Editoria (editrice dell'Agenzia Dire)-Mf Dow Jones che ha proposto due ricorsi, uno respinto e un altro dichiarato improcedibile, e Adnkronos che ha presentato un ricorso dichiarato anch'esso improcedibile.

In particolare il Tar, nella lunga e complessa motivazione, ha ritenuto provato che Com.E-Mf "non possedesse il requisito dei 1000 lanci giornalieri del notiziario generale, necessario per partecipare alla gara". L'aver respinto tale ricorso presentato dalla Dire-Mf Dow Jones contro l'aggiudicazione della gara 1 all'Adnkronos, ha reso "improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse" gli altri due ricorsi.

La procedura di gara quindi, secondo la sentenza del Tar di oggi, risulta essere legittima. Il dispositivo "ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa".