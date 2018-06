Magi: come si concilia giuramento al Colle ministri con statuto M5s?

Roma, 1 giu. - "Gli onorevoli Bonafede, Di Maio, Fraccaro, Grillo, Lezzi e Toninelli sono tutti sottoposti alla famigerata penale dei 100.000 euro qualora 'adottino comportamenti suscettibili di pregiudicare l'immagine o l'azione politica del Movimento 5 Stelle o di avvantaggiare altri partiti' e 'tutte le condotte che violino, del tutto o in parte, la linea politica dell'associazione 'Movimento 5 Stelle', come prevedono gli Statuti dei gruppi parlamentari del Movimento. Ipotesi così ampie da annullare o ridurre comunque al minimo l'autonomia del parlamentare. Come ho posto all'attenzione del Presidente della Repubblica alcuni giorni fa, si può ritenere che i vincoli sottesi alla penale dello Statuto dei Gruppi M5S siano in contrasto non solo con l'art. 67 della Costituzione ma anche con il giuramento prestato di fronte al Presidente, e con lui agli italiani, di 'esercitare le proprie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione'?" Così Riccardo Magi, segretario di Radicali Italiani e deputato di +Europa, in una nota.

"Il tema, anche e malgrado la travagliata nascita di questo governo, rimane di stringente e drammatica attualità e si porrà ogni qualvolta tali ministri si rapporteranno con il Parlamento e assumeranno decisioni che hanno giurato essere nell'esclusivo interesse della Nazione. Interesse non comprimibile e non condizionabile in nessun modo dagli interessi della Casaleggio&Co. e di un ex comico, oggi 'Garante' di un Movimento che fino a qualche giorno fa si proponeva di mettere in stato di accusa il Garante della Repubblica, il Presidente Sergio Mattarella", conclude.