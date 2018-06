Fregolent: M5s-Lega coerenti solo su limitata presenza donne

Roma, 1 giu. - "Il nuovo governo nasce dalle menzogne. Per la prima volta leader politici hanno mentito non solo in campagna elettorale ma anche durante le consultazioni: nonostante le promesse M5S e Lega hanno infatti scelto numerosi ministri tecnici oltre a personaggi senza competenze e con falsi curriculum. Di Maio e Salvini hanno minacciato il Presidente Mattarella per poi scusarsi in tutta fretta per paura di spread ed elezioni anticipate. Hanno sfidato la comunità internazionale per poi affidarsi ad un ministro degli Esteri, sicuramente competente ed autorevole, che era però già presente nei governi Monti e Letta, alimentando quindi un clima di incertezza che compromette la ripresa economica nazionale, i risparmi ed il potere d`acquisto degli italiani. Soltanto su un versante sono stati coerenti: sulla parità di genere. La presenza di pochissime donne nell`esecutivo rispecchia fedelmente la cultura di M5S e Lega sulle politiche di inclusione femminile e sulle pari opportunità". Lo dichiara Silvia Fregolent, deputata del Pd, sul giuramento del nuovo governo.