Governo, Coccia (Pd): perché Disabilità non con Lavoro e Welfare?

Roma, 1 giu. - "Perché avete messo disabilità con famiglia e non con lavoro & welfare? Se pensate di chiuderci all'interno delle nostre famiglie, se pensate di non affrontare i nostri problemi, noi continueremo a lottare per i nostri diritti affinché quello che abbiamo conquistato in questi anni non venga buttato via da politiche di destra che magari pensano che la 104 sia un privilegio". Lo chiede Laura Coccia del Partito democratico, in un video su Facebook dal titolo 'La disabilità non si ferma nonostante questo governo'.

"Nel contratto di governo - conclude - avete promesso tante cose. Avete promesso inclusione e assistenza. Ma le persone con disabilità hanno bisogno di altro, non di slogan".