Governo, Marcegaglia: soddisfazione Luiss per nomina Moavero

Roma, 1 giu. - "La nomina del professore Enzo Moavero Milanesi è motivo di prestigio per l`Università tutta ma anche per il Paese, che potrà contare su una figura estremamente seria e competente, che riuscirà sicuramente a rafforzare la presenza dell`Italia in Europa e nel mondo". Lo afferma la presidente della Luiss, Emma Marcegaglia, accogliendo con soddisfazione l`incarico conferito al professore Enzo Moavero Milanesi, direttore della School of Law dell`ateneo, in qualità di ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del Governo Conte.

"La Luiss - ha aggiunto - è onorata dell`importante incarico assegnato a uno dei suoi esponenti più qualificati, che si è sempre distinto per le sue grandi doti professionali e umane. A nome di tutta l'Università, porgo al neo Ministro i migliori auguri di buon lavoro".