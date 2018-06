Governo: Bonaccini scrive a Conte, auguri di buon lavoro

Roma, 1 giu. - "Congratulazioni" e "auguri di buon lavoro" sono stati espressi dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini in una lettera inviata al neo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"L`agenda europea, con la nuova definizione del Quadro Finanziario pluriennale, e i tempi stringenti che ci separano dalla predisposizione della Legge di bilancio 2019 - scrive Bonaccini - rendono quanto mai auspicabile un percorso di concertazione istituzionale, di cui, sono certo, Ella saprà farsi interprete.

Le Regioni e le Province autonome sono disponibili, non appena la sua agenda lo consentirà, ad un incontro per condividere un percorso basato su alcune priorità. A tal fine abbiamo anche elaborato alcune proposte per definire, attraverso un accordo Stato-Regioni, un Patto per la crescita e lo sviluppo sostenibile, dando ossigeno - conclude Bonaccini - a una politica di investimenti sul territorio".

Il Presidente della Conferenza delle Regioni ha inviato anche un telegramma di congratulazioni per "l`importante mandato ricevuto" e auguri di buon lavoro al neo Ministro per gli Affari Regionali, Erika Stefani. "Contiamo sulle sue pregresse e importanti esperienze politiche e amministrative per valorizzare l`attività della Conferenza Stato-Regioni, un luogo in cui è possibile realizzare progetti di governance condivisa. Le Regioni sono disponibili ad avviare una stretta collaborazione e sarà mia cura - conclude il telegramma di Bonaccini - sottoporle presto alcune importanti questioni sospese che attengono al rapporto determinante tra lo Stato e le Regioni, affinché su tali temi possa riprendere il confronto istituzionale".