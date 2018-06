2 Giugno, "Agente Elisa" tra poliziotti durante prove sfilata

Roma, 1 giu. - "Siamo orgogliosi e carichi, orgogliosi di rappresentare il nostro Corpo in un giorno così importante per il nostro paese". Le emozioni e i sentimenti di quanti, in divisa, sfileranno domani in occasione della Festa della Repubblica, sono stati immortalati dall' "Agente Elisa", poliziotta virtuale, che in piena notte ha voluto fare la cronaca dei preparativi che precedono la sfilata dei Fori iImperiali. Immagini pubblicate sulla Pagina Facebook della Polizia di Stato. A dare sostegno agli agenti delle diverse specialità e alla Banda della Polizia di Stato anche il capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli.