Governo, mise sobrie e un po' di emozione al giuramento

Roma, 1 giu. - C`è il pienone nel salone delle feste del Quirinale per il giuramento del governo Lega-M5s guidato da Giuseppe Conte. Telecamere e giornalisti ma anche parenti e uffici stampa di Carroccio e 5 stelle sono al gran completo per assistere alla cerimonia.

I ministri sono entrati insieme con in testa, fianco a fianco, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, entrambi vicepremier e rispettivamente ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro e ministro dell'Interno. Sobria la mise delle uniche cinque donne del governo Conte: in tailleur pantaloni blu e camicia bianca Giulia Grillo e Giulia Bongiorno, Barbara Lezzi in tailleur giacca bianca e pantalone nero. Cravatta verde muschio per il leader della Lega, blu notte per Gian Marco Centinaio. Tra i parenti la moglie e la figlia piccola di Lorenzo Fontana, ministro della Famiglia. Assente la compagna di Salvini Elisa Isoardi. Al momento del giuramento un po' di emozione per qualcuno nel recitare la formula di rito, molta sicurezza per altri come Giulia Bongiorno che scandisce le parole con piglio determinato.