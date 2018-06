Governo, Lombardi (M5s): Regione Lazio sia cerniera cambiamento

Roma, 1 giu. - "Oggi è una giornata molto importante sia a livello regionale che nazionale. Partendo dalla Regione stiamo per approvando il bilancio previsionale 2018, la legge di Stabilità, il bilancio triennale. Questo significa che la Regione finalmente riparte, che i fondi per i servizi sociali, rimasti bloccati e congelati in questi sei mesi, quelli per le attività di prevenzione incendi, e tutti i trasferimenti della Regione verso i Comuni si sbloccheranno. Abbiamo lavorato a questo bilancio come sappiamo lavorare: entrando nel merito e approfondendo gli argomenti, trattando anche con le varie forze politiche, per riuscire a portare a casa risultati per i cittadini". Così in un video sul suo profilo Facebook Roberta Lombardi, a nome di tutti i consiglieri regionali del M5S del Lazio.

"Oggi è un giorno importante soprattutto per il MoVimento 5 Stelle a livello nazionale, perché oggi giura il primo Governo del M5S, che ha stipulato il contratto di programma con la Lega, quindi noi gli auguriamo tutto il bene possibile, soprattutto di fare il lavoro per il quale ci siamo battuti in questi anni". "Come oggi parte il `Governo del Cambiamento', così vogliamo che oggi parta anche la Regione del cambiamento, perché da qui si può iniziare un rapporto nuovo tra diverse forze politiche e tra istituzioni, gestite da forze politiche differenti ma che s'impegnano, nell'interesse dei cittadini". "Vogliamo quindi essere, come M5S in Regione Lazio, la cerniera che colleghi Roma Capitale, la Regione e il Governo del cambiamento. E ce la metteremo, come sempre, tutta, per l'interesse di tutti noi", conclude Lombardi.