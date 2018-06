In edicola con Prima "Il grande libro dell'Informazione"

Roma, 1 giu. - Una bussola per muoversi all`interno del complesso mondo dell`informazione italiana e sottolineare l`importanza del ruolo del giornalismo della carta stampata e online. Sono questi gli obiettivi del Grande Libro dell`Informazione, arrivato alla sua 27esima edizione e che esce in allegato al nuovo numero di Prima, in edicola a Milano e Roma e su smartphone e tablet da domani sabato 2 giugno e nel resto d`Italia nei giorni successivi.

338 pagine che danno conto delle testate, della loro storia, della loro organizzazione, dei loro direttori, e costituiscono le tessere di un complesso mosaico che chiunque entri in connessione con il mondo dell`informazione deve conoscere e dominare. Anniversari, restyling e profonde riorganizzazioni stanno mutando la mappa del mondo editoriale nostrano e insieme testimoniano la sua profonda vivacità pur in tempi di fatturati in sofferenza e difficoltà di intercettare e cavalcare i nuovi trend e l`incessante evoluzione tecnologica. Oltre a raccontare e decifrare le potenti trasformazioni editoriali, come quella che ha visto nascere la GEDI, oltre alla descrizione del lavoro minuzioso svolto dei grandi editori per aggiornare e riposizionare le loro testate, il Grande Libro dell`Informazione aiuta a illuminare realtà meno conosciute ma altrettanto interessanti, come le decine di editori di periodici impegnati a servire pubblici di lettori e inserzionisti pubblicitari mirati.

Ma anche le agenzie e le testate native digitali più significative come HuffPost, Citynews, Il Post, List, Ilgiornale.it trovano spazio e narrazione all`interno del Grande Libro dell`Informazione proprio in segno di dovuto riconoscimento di quanto il giornalismo sulla Rete sia un vero protagonista del nostro tempo.