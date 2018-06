Governo, Fedeli: fatto auguri a Bussetti e organizzato consegne

Roma, 1 giu. - "Appena ho sentito Conte, ieri sera, fare il nome dei ministri, ho chiamato immediatamente il mio successore Bussetti, dicendogli che ero disponibile, quando fosse venuto a Roma, per fare il passaggio di consegne. Lui mi ha ringraziato molto". A parlare è l'ormai ex Ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, che oggi è intervenuta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

Vi conoscevate già? "Ci siamo incrociati a Milano un paio di volte a delle iniziative, lo scorso anno". Cosa gli lascerà? "Gli ho preparato tutto il passaggio di consegne con le date e le priorità, gli ho fatto una sorta di volumetto, stampato e preparato per bene". Come sta trascorrendo queste ore? "Ieri pomeriggio ho finalmente ripreso il mio scooter, dopo ben sei anni. Sono andata in macchina a Sabaudia, dove avevo 'spedito' il mio motorino e l'ho inaugurato subito: ho fatto un breve giro, ho fatto salire mio marito dietro e siamo partiti".