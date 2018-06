Governo, Liga veneta: grande lavoro di squadra

Venezia, 1 giu. - "Soddisfatti per questo grandissimo risultato ma soprattutto orgogliosi della squadra leghista". Così il segretario nazionale Gianantonio Da Re e il presidente Massimo Bitonci, della Liga veneta. "È la prima volta che il Veneto è rappresentato da ben due Ministri e una trentina tra deputati e senatori. Per tutti noi è una grande soddisfazione festeggiare questo traguardo e vedere premiati i sacrifici di tantissimi anni di lavoro fatto sul territorio, per la nostra terra e la nostra gente. Il merito va ovviamente al Segretario Federale Matteo Salvini che oggi, dopo infinite battaglie al nostro fianco, diventerà Ministro dell'Interno e la Liga Veneta è pronta, come sempre, a rimboccarsi le maniche ed a sostenere il Capitano anche in questa avventura".