Governo, Centro Economia Digitale: Tria membro nostro Board

Roma, 1 giu. - Il Centro Economia Digitale esprime soddisfazione per la nomina di Giovanni Tria al Ministero dell`Economia. Il professor Tria è infatti autorevole membro del Board del Centro. "Tria è una persona molto competente e molto attenta all`evoluzione dell`economia, con una visione del futuro economico che inevitabilmente e rapidamente va nella direzione del digitale- ha commentato il presidente del Centro Economia Digitale, Rosario Cerra - ed era quindi la persona giusta per far parte del comitato scientifico del Centro" . "Il CED - continua Cerra a nome di tutti i membri del Board - è orgoglioso della nomina di Giovanni Tria a ministro dell`Economia, persona equilibrata che persegue con coraggio gli obiettivi. Il Centro augura buon lavoro a Giovanni Tria".

Il Centro Economia Digitale, nato nel 2017, ha l`obiettivo di promuovere il tema dell`Economia Digitale nel dibattito sociale, economico, istituzionale e accademico. Il Centro offre studi, realizzati dalle più grandi università italiane, ponendosi quindi come fonte terza sui temi dell'economia digitale con il fine di aiutare le organizzazioni e le istituzioni a superare la grande sfida del nostro tempo. Del Board del CED fanno parte, tra gli altri: Francesco Rutelli, presidente Anica; Maurizio Stirpe, vicepresidente di Confindustria; Paolo Battiston, vice president executive Mastercard; Carlo Borgomeo, presidente Fondazione Con il Sud; Gian Filippo D'Agostino, direttore top client Telecom Italia; Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, il professore Giuseppe Ciccarone, de La Sapienza Università di Roma; Maddalena Boffoli, partner studio legale Boffoli, oltre al presidente di Hdrà, Mauro Lucchetti.