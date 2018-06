Governo, Ue: "piena fiducia" in volontà europea del nuovo esecutivo

Bruxelles, 1 giu. - Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha "piena fiducia nella capacità e nella volontà" del nuovo governo italiano di partecipare al progetto europeo. Lo ha detto oggi una portavoce dell'esecutivo europeo.

"Noi abbiamo piena fiducia nella capacità e nella volontà del nuovo governo di impegnarsi in modo costruttivo con i suoi partner europei e con le istituzioni europee, al fine di mantenere il ruolo centrale dell'Italia nel progetto comune europeo", ha detto la portavoce della Commissione, Mina Andreeva. "Il presidente Juncker è impegnato a lavorare con il nuovo governo italiano per affrontare le numerose sfide comuni che Italia ed Europa stanno affrontando", ha aggiunto, facendo riferimento in particolare ai flussi migratori.