Migranti, Majorino(Pd): Salvini passi dai comizi alle soluzioni

Milano, 1 giu. - Per l'assessore alla Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, il neo ministro dell'Interno, Matteo Salvini, deve ora indicare le sue soluzioni in materia soprattutto di immigrazione. "'Tagliare i soldi per l'accoglienza' come dice il Salvini comiziante vuol dire tutto e niente. Se si tagliano i soldi per l'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, così su due piedi, ad esempio, l'unico risultato che si ottiene è generare migliaia di nuovi senzatetto" ha sottolineato in una nota.

"Il Salvini ministro - ha proseguito - mi auguro che entri nel merito, la smetta di generalizzare fomentando l'odio e spieghi come gestisce ora concretamente la presenza di centinaia di migliaia di persone non regolari attualmente nelle strade di diverse città, senza alcun titolo (e che non costano nulla allo Stato)".

"Infine, detto ciò. Che il sistema nazionale dell'accoglienza vada riorganizzato io lo dico dal 2013. Lo ho sempre sostenuto e non mi metto certo oggi a difenderlo in toto perché c'è Salvini al Viminale. Anzi spero che di questo si possa discutere" ha concluso.