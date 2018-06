Napolitano: dispiaciuto di non esserci, «viva il 2 giugno»

ROMA - «Nulla può dispiacermi più che il non partecipare per ragioni di salute alla celebrazione del 2 giugno, Festa della Repubblica. Anche per me fu e resta il modo di vivere la riconciliazione dell'Italia con la libertà. E dunque, pur nelle mie difficili condizioni personali, vorrei si sentisse ben nettamente il mio 'Viva il 2 giugno'». E' quanto afferma il Presidente emerito, Giorgio Napolitano in occasione della festa della Repubblica.