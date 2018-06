Governo, Costa (Fi): su giustizia proposte M5S da Stato illiberale

Roma, 1 giu. - "Nel Governo, sulla giustizia, chi, tra Lega e 5 Stelle, cadrà prima in contraddizione e farà per primo marcia indietro? Infatti, il programma del centrodestra, approvato dalla Lega, è quanto di più distante da quello dei 5 Stelle". Lo dichiara in una nota Enrico Costa, deputato di Forza Italia.

"Invito gli amici della Lega - aggiunge - a osservare le proposte di legge che i 5 Stelle ed il neo Guardasigilli hanno presentato nella scorsa legislatura per comprendere come le garanzie processuali sono a rischio e come queste scelte, degne di uno Stato illiberale, siano incompatibili con i principi di civiltà giuridica ispiratori del programma di centrodestra. La missione quotidiana di Forza Italia sarà quella di difendere i diritti dei cittadini ed i principi liberali di civiltà giuridica".